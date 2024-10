Juana Repetto fulminó a Pampito por su picante columna

En las últimas horas trascendió la respuesta contundente que le dio Juana Repetto a Pampito por burlarse de su situación. Sucede que hace unos días, la actriz hizo una suerte de catarsis en sus redes sociales contando su problema con una empleada doméstica y la crianza de su bebé.

Los motivos principales de su extremo agotamiento, según relata en el video eran que Belisario, su hijo, está dejando los pañales y su mucama le renunció de un día para el otro, por lo cual se siente “colapsada”.

Esta situación fue analizada con Pampito, donde lejos de entender su situación, manifestó que eran problemas de “niña rica” e interactuó con los seguidores sobre el tema. Por supuesto, al ver la publicación, Juana Repetto explotó de furia.



“Vos sos un hijo de put… Bolud… Hay que ser rompe pelotas, Pampitex.. No lloré porque renunció la mucama, estoy colapsada, con la obra al hombro, tengo que lavar la mierda de los pantalones del chico donde lavo los platos porque se me inunda la casa si abro la canilla de la cocina…”, disparó.

“Fin de año, mi hijo que no para de tomar teta toda la noche y no duermo, ¿entendés? Entre todo eso, que me renuncie la chica, no me ayuda. Pilas de ropa para lavar porque mi hijo no para de mearse y cagarse, te pido por favor, hijo de put… Explicá bien”, sentenció, con firmeza.

Finalmente, en el posteo oficial del periodista muchos internautas y famosos se expresaron sobre el tema, donde la mayoría salió a apoyar a la actriz y criticaron a Pampita por su postura frente al tema.