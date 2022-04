Juan Suris “Mónica Farro tiene que lavarse la boca antes de hablar de mi mujer porque es la madre de mis hijos”

(Por Ciudad Noticias): Las declaraciones de la vedette Mónica Farro, del pasado martes en LAM, llevó a que su ex pareja y empresario Juan Suris, saliera a responderle en la emisora LA ZERO: Suris, salió a bancar a su mujer y madre de sus hijos y dio detalles que hasta aquí, se desconocían de lo que presuntamente la blonda le exigía mientras mantenían una relación.

Uno de los títulos que dejó Suris, es que a Farro, le molestaba que viera a sus hijas y por este motivo, quien estuvo tres años y medio detenido en la cárcel n°19 de Saavedra, decidió ponerle fin a una relación que venía tambaleando hacía tiempo.

“Con esa picardía no porque acá, primero, dijeron…no, porque volvió con su mujer porque ella sabe cosas. Si mi mujer sabe cosas, ella no tiene por qué hablar de mi mujer porque es la madre de mis hijos. Tiene que lavarse la boca ella, (Mónica Farro), y cualquiera antes de hablar de mi mujer. Es el tesoro más grande que tengo”, dijo en el programa (Punto de Referencia) el empresario bahiense.

Además, lanzó una fuerte declaración sobre algunos planteos que le habría hecho Farro, cuando él, recuperó la libertad y convivió unos pocos días con la vedette.

“Y obvio, que cuando me separé de ella, yo quería, necesitaba retomar el vínculo con mis hijos y compartir tiempo con mis hijos, no me interesaba después de haber estado cuatro años privado de mi libertad. Qué carajo me importaba estar a mí en Buenos Aires al lado de Mónica, quería compartir tiempo con mis hijos. Ella pretendía que priorice estar con ella antes que estar con mis hijos, obviamente que iba a suceder nunca” enfatizó Juan Suris.

