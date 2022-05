Juan Gil Navarro enfrentó los rumores de romance con Sofía Gala

En los últimos días comenzaron a surgir con fuerza los rumores de romance entre Juan Gil Navarro y Sofía Gala, su compañera de elenco en la obra teatral Closer. Tras las versiones cruzadas, el actor rompió el silencio y aclaró qué es lo que pasa entre ellos.

Según trascendió, los artistas habían sido vistos en las cercanías de la casa de la hija de Moria Casán. Incluso, Maite Peñoñori, panelista de Intrusos, detalló: «ellos empezaron un proyecto teatral juntos, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos».

En un móvil para Implacables, el ex Floricienta aclaró que le tiene un gran cariño a la actriz, pero desmintió esta supuesta relación. «La adoro, es encantadora, es una excelente actriz, una excelente compañera, pero no hay más que lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos», aclaró.

Sin dar mayores declaraciones sobre su situación sentimental actual, Navarro aseguró que «no hay más que eso, cuando esté con alguien lo sabrán». Tras esto, Daniel Rinaldi, panelista del programa de Susana Roccasalvo le consultó si sabía de dónde había surgido el rumor y el intérprete dijo con firmeza: «No tengo la menor idea porque además yo nunca estuve en estas cuestiones».