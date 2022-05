Juan Caffaso: “La aparición de peces muertos, pudo ser producto de superpoblación y falta de oxígeno”.

(Por Ciudad Noticias): En diálogo con éste portal, el propietario del establecimiento donde se encontraron cientos de peces muertos a orillas de “Laguna Caffaso”, si bien dijo que hay que esperar los resultados de las muestras que tomaron autoridades del municipio, no descartó que haya sido producto de un fenómeno natural.

“Esto pudo ser producto de las altas temperaturas que tuvimos en verano que provoca la falta de oxígeno y al no ser una laguna grande, hay una superpoblación de pejerreyes. También hay que sumarle la gran cantidad de algas, que es el olor que se pudo apreciar y no el de algún agroquímico. No creo que alguien quiera gastar un buen dinero en algún agroquímico para hacer algo así”, relató ésta mañana Juan Caffaso a Ciudadnoticias.com.

“Éste fenómeno no es la primera vez que se da acá, hemos te3nido varios ya. Lo del agroquímico no creo que sea una posibilidad porque hay animales que toman agua y aves y no hubo mortandad”, aseveró Caffaso a Ciudad Noticias.