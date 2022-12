Joven y audaz: Explosiva nota de la última «Chica de la Semana» del 2022

(Por Ciudad Noticias): Cerramos el 2022 con una rubia espectacular. Es la ultima «Chica de la Semana» del año y la blonda, radicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Bahía Blanca, no esquivó el bulto y respondió todo. Te invitamos a conocer a Sil Suárez.

*CONTANOS DE DÓNDE SOS Y A QUÉ TE DEDICAS

-Soy de Bahía blanca Bs As, tengo 24 años. Soy de virgo y con personalidad muy fuerte. Siempre lo que quise lo conseguí.

Siempre me dediqué a las redes sociales, en pandemia me cerraron mi cuenta de Instagram verificada y con más de 200mil seguidores, pero bueno volví a empezar de cero.

*LA PROPUESTA MAS RARA QUE RECIBISTE EN REDES SOCIALES Y LO MAS LOCO QUE TE MANDARON.

-Y obvio, estar tan presente en la redes llegan varias propuestas. Creo que la que más me sorprendió fue de un jugador de fútbol a la cual soy fanática de ese equipo. Pero las demás propuestas son más de lo mismo, te ofrecen plata, regalos, etc. Siempre lo que quise lo logré sola por eso conquistarme a través de algunos intereses o lujos nunca funcionó.

*HOY ESTAN MUY DE MODA LAS PLATAFORMAS PARA VENDER CONTENIDO ERÓTICO O XXX, ¿LO HARÍAS?.

-Si tengo varias amigas que se dedican a vender contenido xxx y la verdad que me ofrecieron varias veces pero a pesar de que deja mucha ganancia nunca me anime, se que es algo que no se borra nunca más.

«Me encanta hacer producciones de lencería o desnudos, más si es con amigas u otras chicas, admiro, soy fanática del cuerpo de la mujer, por más de que nunca estaría con otra mujer amo ver si desnudez»

*SOS DE LAS QUE FANTASEAN CON ESTAR CON UN MORENO MUY DOTADO?

-La verdad que nunca tuve esa fantasía de estar con un Moreno dotado, soy fiel creyente de que si sabe usarla no importa el tamaño.

*¿QUE TE GUSTARIA AGREGAR PARA QUE NUESTROS LECTORES Y TUS SEGUIDORES PUEDAN CONOCER DE VOS?

-Muy linda nota, no conocía este segmento, pero estaría bueno implementar para este 2023 una buena producción foto/video con las chicas de la semana

Espero tengan un Buen año Saludos 🍾🥂🥂