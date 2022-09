Josefina Pouso se refirió a su fracaso amoroso con Jorge Rial: «No era para mí»

Meses atrás, luego de que se confirmara el divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro, el conductor y Josefina Pouso fueron fotografiados casualmente en Europa y encendieron los rumores de romance. Si bien la periodista afirmó que se habían empezado a conocer, al llegar del viaje el conductor la calificó como una «amiga» y el affaire no continuó.

En las últimas horas, Pouso se refirió a este tema y en diálogo «El show de Ulises Jaitt», confesó que las palabras de Jorge fueron las que le pusieron fin a su breve amorío. «No me gustó. No estuvo bien para mí. A él tampoco le gustó lo que yo dije. Sino hubiéramos seguido hablando. A mi no me deja en ningún lugar, a él lo deja en un lugar determinado», expresó.

A su vez, dejó en claro que no tiene ningún mal recuerdo del ex Intrusos, pero que ambos entendieron que entre ellos la relación no iba a prosperar. «Ya está. Estás conociéndote con alguien y no va más, ya está. Te diste cuenta de que no te gustaba y que no era el tipo de persona que querías estar. No estoy diciendo que era una persona linda o fea, sino que no era para mí», afirmó.

«Está difícil para estar con alguien, debo ser compleja, me cuesta compartir mi tiempo. No convivo nunca más. Lo mejor es que el amor tenga su casa. Aparte tengo dos hijas muy chiquitas, no metería a alguien en mi casa y que se meta en mi cotidianidad», añadió.