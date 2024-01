José María Muscari habló de los primeros dramas de su paternidad: «Me da incertidumbre»

José María Muscari adoptó en el 2023 a Lucio, un adolescente de 15 años de edad, y está experimentando por primera vez las sensaciones que genera la paternidad. Esas emociones pueden ser gratas como también pueden llegar a causar mucha preocupación y el productor está descubriendo ese mundo nuevo.

Hace algunas horas decidió compartir con sus seguidores un episodio que si bien es parte del cotidiano de cualquier familia, a él le costó bastante afrontar por ser nuevo en el rol de padre. «Necesito que conozcan mi realidad. Hijo por primera vez se va a encontrar con un amigo que vino de Corrientes y van a hacer salida adolescente, van a ir al cine» comenzó el relato que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

«Quiero que se imagen cuál es el estado en el que yo estoy, de alerta, de pendiente con el celular, de que me avise cuando llegó, de que me avise cuando quiere volver… yo no sabía que esta parte de la paternidad venía incluida en el combo, que es la incertidumbre que te da que tu hijo salga» agregó, notablemente afectado por la situación.

«Aunque sea de día, aunque sean las siete de la tarde, algo totalmente normal. Algo que para todos los padres es normal, yo como me hice padre de golpe, me da incertidumbre, así que bueno, así estamos a los 15 años. No me quiero imaginar cuando empiece a salir de noche hasta que no vuelva y yo no duerma. Así estamos» concluyó.