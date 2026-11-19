Este viernes 20 de noviembre, Saldungaray será escenario de una Jornada Abierta de

Prevención, una propuesta destinada a toda la comunidad que combinará actividades

recreativas, espacios de reflexión y encuentro.

La actividad, impulsada por la Secretaría de Salud, comenzará a las 13 hs en la Plaza

Principal e incluirá una caminata, una charla abierta coordinada por la Lic. Florencia

Brazauskas, una ronda de encuentro y mateada, y una clase de yoga a cargo de

Patricia Castro de Padma.

La iniciativa busca generar un espacio de participación comunitaria, promoviendo la

prevención, el bienestar y el intercambio, a través de distintas actividades abiertas a

vecinos y vecinas.