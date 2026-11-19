Este viernes 20 de noviembre, Saldungaray será escenario de una Jornada Abierta de
Prevención, una propuesta destinada a toda la comunidad que combinará actividades
recreativas, espacios de reflexión y encuentro.
La actividad, impulsada por la Secretaría de Salud, comenzará a las 13 hs en la Plaza
Principal e incluirá una caminata, una charla abierta coordinada por la Lic. Florencia
Brazauskas, una ronda de encuentro y mateada, y una clase de yoga a cargo de
Patricia Castro de Padma.
La iniciativa busca generar un espacio de participación comunitaria, promoviendo la
prevención, el bienestar y el intercambio, a través de distintas actividades abiertas a
vecinos y vecinas.
Jornada de prevención: actividades abiertas para toda la comunidad en Saldungaray
Este viernes 20 de noviembre, Saldungaray será escenario de una Jornada Abierta de
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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