Jorge Ricci; “No cumplen con los protocolos de uso de barbijo y distanciamiento social”

(Por Ciudad Noticias): El ex jefe de prensa de la anterior gestión municipal, Jorge Ricci, se mostró sorprendido ya que al parecer, gran parte de la sociedad sigue sin tomar conciencia de lo difícil que está el distrito respecto a la pandemia y que tarde o temprano, el hospital no dará para una internación más. Por eso es entendible lo manifestado por el ex funcionario porque lamentablemente, si bien se están realizando controles, no es suficiente por la cantidad de personas abocadas a ello. En éste punto, es algo que desde la comuna, deberán resolver de manera inmediata porque está más que claro que a la marcha que vamos, habrá que aplicar las multas y el inicio de causas penales.

LO MANIFESTADO POR RICCI;

Trataré de no ser reiterativo con el tema que más nos preocupa, pero después de ver el informe de nuevos casos de Covid del día de hoy y luego de dar una vuelta por Pigue en auto para hacer compras y arreglar una cubierta, pude constatar que a pesar del llamado a un comportamiento social adecuado para prevenir nuevos contagios, es importante el número de vecinos/as que no cumplen con los protocolos de uso de barbijo y distanciamiento social. Si a esto le sumamos la inexistencia de controles (yo no vi a nadie que lo haga), creo que seguirán sumándose nuevos casos complicando la salud de todos y el encomiable trabajo del personal de salud. Por otra parte, celebro la actitud de los clubes de nuestro medio que, comprendiendo la situación imperante, suspendieron todas las actividades hasta tanto mejore la situación.