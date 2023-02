Jorge Rial trató de «chanta» a Santi Maratea y el influencer salió al cruce: «Viejito maní»

En las últimas horas, Santiago Maratea volvió a estar en el ojo de la escena mediática, luego de protagonizar una discusión en Twitter con el analista político Carlos Maslatón. Tras el cruce, el influencer contó que decidió hacer una colecta solidaria a la que llamó «compost».

«El compost es toda la basura que me tiran la genero, la transformo en algo positivo, productivo. Y de paso me los monto a todos en un huevo. Así que me armé este link de 120 pesos para los que quieran bancarme, bancar la causa de este compost terapéutico», dijo Maratea en sus redes sociales.

Al ver esta iniciativa, Jorge Rial opinó sin filtro y expresó: «Compostar, el nivel de chanta«. A lo que Maratea respondió: «¿Querés que lo haga con vos también viejito maní? «.

Rápidamente, el conductor de Argenzuela volvió a cruzarlo con todo. «Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo«, sentenció.

Por su parte, el joven salió a defenderse con contundentes mensajes. «Veo que les gusto la idea de compostar a Rial pero no lo voy a hacer, me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaró muchas veces que él no es estéril, y nunca bardearía con eso xq ni me parece mal», sostuvo.