Jorge Rial rompió el silencio y habló de su vínculo con Josefina Pouso

Esta mañana, Jorge Rial llegó a la Argentina tras unas minis vacaciones por Madrid, en diálogo con “Intrusos” habló por primera vez sobre los rumores de romance con Josefina Pouso y lanzó picantes declaraciones luego que lo capturaran cenando con la periodista. Es la primera vez, que Rial habla en público tras los rumores de romance con Josefina Pouso. Desde las redes de “Intrusos” anticiparon algunas picantes frases que lanzó el conductor de Argenzuela y entre otras cosas, sostuvo que “con Josefina somos amigos”. Cabe destacar, que en marzo anunció su separación de Romina Pereiro y días atrás se lo vinculó con Pouso después de que ambos fueran capturados por Madrid: “No me vuelvo a casar nunca más”, aseguró Rial y destacó: “Hace ocho meses estoy soltero y jamás vuelvo a convivir”. Por su parte, Josefina llegó ayer a la Argentina y en diálogo con el móvil de Intrusos y LAM se refirió a su vínculo con Rial: “No es el momento de blanquear algo porque estamos en algo muy nuevo”, expresó Pouso. También reconoció que con Rial se vieron por primera vez a fines de marzo o abril: “Fuimos a un evento y después cuando terminamos ahí, fuimos a la casa de unos chicos y después se fue”. Por otro lado, la periodista reconoció que Rial la invitó al recital de los Rolling Stone en Madrid. Sobre las fotos que trascendieron contó que Jorge notó cuando se las tomaron. “Estamos cada una en la suya, no hay nada que ocultar pero no es el momento de blanquear nada que no está”, concluyó Pouso en diálogo con Intrusos. Llegó Jorge Rial al país 😀 ✍️ “Con Josefina somos amigos”.

