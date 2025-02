Jorge Rial rompió el silencio respecto a la detención de su hija Morena

El periodista Jorge Rial aseguró que siente «vergüenza» tras la detención de su hija Morena Rial, quien está involucrada en un intento de robo a mediados de enero. En diálogo con LAM, Rial contó cómo vivió la situación: «Sentí vergüenza, sobre todo ver a mi hija en esa situación y con mi nieto ahí en brazos.»

«Con Morena claro que lo hablamos, claro que le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no le creí. Yo conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal, hablé con la gente y me contaron todo lo que pasó. No me gusta ver mi apellido metido en eso y no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas», sostuvo.