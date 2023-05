Jorge Rial regresó a la radio luego de su descompensación: «Necesitaba verbalizar lo que me pasó»

Jorge Rial se encuentra en recuperación de la descompensación cardíaca que sufrió en su viaje a Colombia y lo obligó a pasar unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos en ese país. Tras recibir el alta y regresar a Argentina, el conductor está organizando su agenda para volver a sus labores paulatinamente, sin afectar a su salud.

Esta mañana regresó a Radio 10, donde realiza el programa ‘Argenzuela’, pero sólo de visita, ya que aún no se reincorporará a sus tareas. «Extrañaba a mis compañeros y necesitaba unos lindos abrazos» escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto con el equipo de trabajo en el estudio. «También empezar a verbalizar lo que me pasó. Me hizo muy bien» agregó en cuanto al relato de sus días de internación.

«Extraño a este grupo y a la radio. Apenas pueda voy a volver. Ahora dedicado a recuperarme y armar el rompecabezas que me dejó la vida» señaló, dejando en claro que todavía falta algún tiempo para regresar al ruedo y finalizó: «Gracias a todos. La fuerza que me dieron es difícil de explicar pero fácil de agradecer».