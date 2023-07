Jorge Rial picante con todos: fuerte cruce con Marcelo Tinelli y un palito para Luis Ventura

Jorge Rial se ha ocupado a lo largo de su carrera periodística, de instalarse como el más áspero del medio. Recientemente protagonizó un picante cruce con Marcelo Tinelli a través de Twitter y, ahora, arremetió también contra su ex amigo Luis Ventura.

El cabezón no suele engancharse en las peleas y rara vez se muestra enojado, pero en las últimas horas decidió responderle a una provocativa publicación que hizo Rial en su perfil de la red social del pajarito. «Preocupación en América TV por la tardanza en poner al aire la nueva programación. Ayer Tinelli eligió la arena del circo para anunciar que arrancaría a fin de agosto. Y hoy se volvió a postergar, para fines de julio, la vuelta de Mariana Fabbiani» comenzó.

«No logra conformar los pilotos, los panelistas y a la conductora la ven con dudas a la hora de meterse con la actualidad. Por el momento, el único lanzamiento de la nueva gestión fue Alf. Una lata del 86, el año de la mano de Dios» agregó.

«No es así Jorge querido. Nosotros arrancamos confirmados en la tercer semana de agosto, y Mariana arranca en Julio. El lunes anunciamos la fecha. Cero preocupación. Muy felices con los números de rating y el acompañamiento del público, cada día más. Ahh, amo Alf, como amo El Zorro» le respondió el conductor.

Pero el ida y vuelta no quedó ahí, la ex figura principal de Instrusos le retrucó la apuesta: «Querido Marcelo: Mariana arrancaba el lunes de esta semana. Se pasó para el próximo. Y ahora para julio. Vos recién ayer confirmaste fecha y se que se atrasaron por la dificultad para alquilar estudios. Y a mi también me gusta más el Zorro».

«Es verdad Jorge querido. Tuvimos algunos temas escenográficos para el programa de Mariana , y nosotros apenas confirmamos el estudio, anunciamos la fecha. Festejo que nos guste El Zorro y a mi me encanta Alf también. Besos y buen finde» contestó nuevamente el director artístico del canal, intentando llegar a un acuerdo con su colega.

Pero Rial no tuvo la misma actitud y cerró la conversación de manera irónica y un tanto provocativa: «Entonces no estaba equivocado. Besito en la frente y feliz domingo para todos!!!».

A su vez, apuntó también en contra de Luis Ventura. En plena polémica por la presunta mala praxis de Aníbal Lotocki a Silvina Luna, el conductor de Argenzuela recordó que su compadre está escribiendo un libro en el cual defiende al cirujano. «Volvieron a entubar a Silvina Luna. El lunes ya sabemos quien va a defender a Lotocki…» redactó en su cuenta de Twitter, dejando expuesto a su ex amigo.