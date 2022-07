Jorge Rial defendió a Marcelo Tinelli luego de la campaña en contra de su nuevo programa

El lunes Marcelo Tinelli regresó a la pantalla de El Trece con un formato renovado de canto y en Twitter se creó una campaña con el hashtag “Apagón Tinelli” con el objetivo de que nadie mire Canta Conmigo Ahora, sin embargo en su primer programa el conductor lideró la franja horaria y Jorge Rial salió a bancarlo.

El número del rating del lunes posicionó a Tinelli arriba de La Voz Argentina, y una de las primeras opiniones de Rial fue “como que no habría funcionado el apagón televisivo a Marcelo Tinelli. Salgan de acá, la vida real pasa por otro lado”. Luego durante el programa de Argenzuela, Rial analizó el regreso de Marcelo y las críticas que recibió en Twitter: “La verdad es que no es el mejor momento para volver. Yo creo que si le daban la posibilidad de elegir, hubiera preferido cualquier otro momento. La gente identifica a Tinelli con este gobierno. La gente no lo despega de ese día que llegó a la mesa contra el hambre” y además, vinculó a la campaña #ApagónTinelli contra el macrismo.

En sus últimos posteos, Rial compartió un listado de los “influencers” que habría iniciado dicha campaña y también anticipó que hoy estará contando más detalles en su programa de la tarde. Por su parte, los números del rating de anoche fueron cambiando y La Voz argentina se impuso por más de 16 puntos durante la franja nocturna.

Reacciones en las redes: