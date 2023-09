Jorge Lanata volvió a la radio, blanqueó su situación y brindó consejos

“Estuve un mes afuera pero parece más“, dijo Jorge Lanata en este lunes en que, desde su casa como es habitual, volvió a la radio. El conductor contó detalles de su estado de salud actual y reflexionó acerca de las peripecias de la vida. “Hubo distintas etapas: fueron 3. La última fue la más complicada, un shock séptico. Una infección generalizada”, explicó el periodista. Además, contó que durante gran parte de la internación estuvo sedado.

⭕ La confesión de Jorge Lanata tras salir de terapia intensiva: «Estuve asustado». 📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/SYxtH8Q1WY — Radio Mitre (@radiomitre) September 18, 2023

Este lunes, Jorge volvió a su programa de radio (Lanata sin filtro) en Radio Mitre tras recibir el alta médica y hacer reposo por recomendación médica. Con poca energía y sin dejar de lado el tabaco, eligió el pase con el programa que lo antecede para dejar un mensaje emotivo.

«Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, comenzó diciendo Lanata. Y sus compañeros le reclamaron de manera divertida: “¡Lo que hacés para no estar en el día de tu cumpleaños!”.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual. No te pasa nada hasta que de golpe te pasa. Es totalmente eventual”, expresó esta mañana durante el pase que hizo con Eduardo Feinmann. “Preocupaste a muchos”, exclamó su colega.

Luego sostuvo: “Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden pasar o no. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”. Además, se preguntó en el aire: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Tras recibir el alta, Jorge Lanata volvió a la radio tras recibir el alta y habló de su salud https://t.co/t6h1kXf24G — Notife (@notife_noticias) September 18, 2023

El sábado, Jorge Lanata recibió el alta médica después de enfrentar un episodio febril que lo llevó a ser internado el martes pasado, coincidiendo con su cumpleaños número 63, y este lunes regresó a su programa en radio Mitre. La duda es si volverá el domingo que viene a la televisión con “PPT”, en tiempo de elecciones, donde lo están esperando con ansias.

“Mi mensaje universal después de todo esto es garch… lo que quieran, quiéranse, no pierdan tiempo…no es un discurso hippie, no hay tiempo, es la vida y la muerte” dijo Lanata. “Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para adelante”, cerró el conductor y periodista reflexionando sobre la crisis vivida.