Jorge Lanata sufrió un grave robo en su casa

Tal como se conoció en las últimas horas, un grupo de delincuentes ingresó a la casa que Jorge Lanata tiene en José Ignacio, Uruguay. Según reveló el periodista, ingresaron por la fuerza el domingo.

“Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí”, dijo el conductor de radio Mitre. Al momento del hecho, en la casa de Jorge Lanata no había nadie.

Entre los datos que reveló Jorge Lanata, destacó que uno de los delincuentes ya fue apresado y que “eran dos tipos, los tenemos en las cámaras, y mirá: la policía uruguaya, a la hora y pico, detuvo a uno”, destacó.

Según informó el creador de “Periodismo para todos”, él no considera que los delincuentes supieran que era su casa. “Yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen”, especuló.

Jorge Lanata habló sobre el robo que sufrió en su hogar.

Por su parte, la policía de Maldonado se ocupó de informar a El País, de Uruguay, que la residencia “El viejo y el mar”, tal es el nombre que el conductor le puso a su hogar, fue violentada cuando los ladrones rompieron los vidrios de la cocina, lo que activó la alarma.

Gracias a este sistema de seguridad, no llegaron a sustraer nada del domicilio. Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, relató que el detenido contaba con “antecedentes penales”, según destacó en una nota del periodista Marcelo Umpiérrez.