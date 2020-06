Jorge Lanata defendió a Romina Malaspina y criticó a Kämpfer: ”No sólo tiene gomas si no también tiene cabeza”

Sin dudas, uno de los temas que más se pusieron sobre la mesa en el mundo del espectáculo fue el look que eligió la conductora de Canal 26, Romina Malaspina, para presentar el programa. Inmediatamente, tanto por parte de los espectadores como colegas del ambiente comenzaron opinar sobre si era correcto o no.

Agustina Kämpfer indicó: ”¿Vos creés que estaba informada de lo que estaban hablando, de lo que estaba diciendo? No es culpa de ella. No tiene nada que ver. Es una cuestión de los que toman las decisiones de quiénes entran y quiénes salen en un espacio de comunicación. Yo como modelo la pondría a cerrar todos los desfiles porque tiene una belleza indiscutida, carisma y frescura. Y obvio que puede llegar a aprender. Ahora si aprende o no aprende es un tema de ella”.

Pero quien salió en defensa de Romina Malaspina fue el periodista Jorge Lanata, quien durante su programa expresó: ”Esto disparó la idea menos pensada, Agustina Kämpfer ¿Dónde estaba Agustina Kämpfer? Dijo ”está ahí porque está buena” y realmente estuvo muy bien Malaspina: ”Las que critican siempre son las peores. Muy lindo culito Kämpfer. Vos estás en tu programa por eso también por lo que veo. Ah no! Cierto que vos estás por Boudou y por Rial. Por cierto ¿Encontraste los papeles” Aplauso a Malaspina, No sólo tiene gomas si no que se ve que también tiene cabeza. Malaspina no hace falta”.