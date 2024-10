Jimena Campisi le reclama la cuota alimentaria a Tomás Costantini

La modelo Jimena Campisi decidió hacer pública su difícil situación tras la ruptura con Tomás Costantini, hijo del empresario Eduardo Costantini. La pareja, que tuvo un hijo en común, atrevesó momentos de tensión y desencuentros que llevaron a Campisi a reclamar públicamente que el padre se haga cargo de sus responsabilidades.

«Después de cuatro años se quiere revincular, yo jamás le prohibí verlo», aseguró la modelo, quien expresó su frustración ante la falta de apoyo que ha recibido desde que se separaron.

Jimena, quien actualmente enfrenta dificultades económicas, reveló que el dinero que recibe apenas le alcanza para cubrir las expensas. Esta situación la llevó a optar por visibilizar su reclamo, ya que se siente agotada de hacer las denuncias en privado.

Aunque tenía planeado acudir al programa «Desayuno Americano» para exponer su caso, a último momento decidió no hacerlo, lo que generó aún más interés en su historia.

La amistad con Natalie Weber, quien estuvo a su lado durante estos difíciles tiempos, fue fundamental para que Campisi se sienta respaldada. Weber destacó que el hijo fue deseado por la pareja y que estaban muy enamorados, pero la situación cambió drásticamente una vez que Jimena quedó embarazada.

Momentos difíciles y abandono

Natalie Weber relató algunos de los momentos más complicados que vivió Jimena durante su embarazo. «En junio de 2012, cuando hago la fiesta de mi casamiento, estaba embarazada de Milo y no vino. Me dijo ‘voy para tu casa y te cuento’. Vino, se puso a llorar y me contó que Tomás había desaparecido la noche anterior», recordó la amiga, quien añadió que, tras este episodio, Jimena le hizo un reclamo a Tomás, pero él reaccionó de manera violenta y la dejó en la calle estando embarazada.

La situación que enfrentó Jimena fue descrita por Weber como un verdadero «calvario». Según la panelista de «Desayuno Americano», la modelo pasó por «cosas muy violentas» durante la relación y su posterior separación. «Ella pasó todo el embarazo en el interior con su familia porque él se desentendió», afirmó Weber, quien también mencionó que Jimena tuvo que organizar festejos familiares en la casa de Eduardo Costantini para que su hijo pueda ver a su familia. (Con información de NA)