Jimena Buttigliengo la modelo cordobesa con la que Jakob Von Plessen habría engañado a Zaira

Quién es Jimena Buttigliengo

La cordobesa tiene 37 años, es “modelo, actriz, contadora de historias, madre de mellizos y amante del yoga”, según se describe en su cuenta de Instagram. Además, es co-fundadora de una marca de ropa.

Buttigliengo desfiló para Roberto Giordano en Punta del Este, y también participó en programas como Caiga quien Caiga, Pura Química y Sábado Bus. Además, fue parte de la agencia de Ricardo Piñeiro y, hace 10 años saltó a las tapas de revistas por su romance con el empresario Francis Btesh, hijo de Patricia Miccio.

Hace seis años la modelo decidió instalarse en París para estudiar fotografía y terminó encontrando el amor en Willy Rizzo junior, un reconocido diseñador francés, con quien se casó y tiene dos hijos, Willy y Lynda. Actualmente, viven en la capital francesa, aunque aseguran que la modelo viaja a Córdoba anualmente.

Más allá de las pasarelas, Jimena Buttigliengo tiene un carrera como actriz tras debutar en The 7 vices. En una entrevista pasada con La Nación, había reflexionado: “No me quiero catalogar en algo porque vivo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, soy actriz. Sí, sigo siendo modelo. Sí, también soy mamá”.

Ante los rumores, la cordobesa negó las versiones y dijo a TN Show: “No sé quién es. Es todo mentira”, sostuvo. Y agregó: “La verdad ni me interesa lo que digan. Yo vivo acá -en París- y no me importan los chimentos de Argentina”.