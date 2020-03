Jimena Barón y la posibilidad de hacer un trío: “No sabría dirigir la batuta”

Una vez más, Jimena Barón se sometió a las preguntas de sus seguidores de Instagram. Le consultaron por un posible trío y ella respondió.



Jimena Barón nunca se guarda nada. Una vez más, se sometió a las preguntas por parte de sus seguidores, quienes la indagaron sobre toda clase de temas. Uno de ellos -como era de esperar- fue lo sexual.

“Preguntan por tríos…”, indicó Jimena Barón. Bien pudo haberse hecho la desentendida, pero recogió el guante y salió a responder con toda la verdad sobre un aspecto tan íntimo como intrigante.

En ese sentido, Jimena Barón detalló: “Nunca hice, chicos. Honestamente, no me tienta la situación. Son dos culeados. Miren si uno la está rompiendo y el otro haciendo cualquier cosa, ¿cómo dirijo la batuta? Ahí, con tanto chorizo…”.

Pero no es la primera vez -ni seguramente la última- que Jimena Barón habla de sexo y, en particular, del que es sin compromiso. “Hoy me quiero divertir. No estoy pensando en un compromiso, no me veo ahí. Tampoco creo que eso se pueda organizar. Hoy no me imagino en una relación”, había expuesto en 2017.

Un año después, estando en pareja con Mauro Caiazza, el bailarín había revelado: “Voy a contar algo que estoy viviendo desde que la conocí. Quería preguntar si es normal que una persona se ponga de tan mal humor si pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja”.

Frente a esta situaicón, Jimena Barón había decidido salir a dar explicaciones: “A ver… si se siente mal o le pasa algo, obvio que no. No soy una loquita. Pero si está ahí al lado mío, ¿por qué no? No pasan ni dos días, ¡lo mato! ¿Cómo van a pasar dos días durmiendo al lado mío? Que duerma en su casa. No ahora que empezamos hace re poco. Si se va a trabajar o algo, lo banco feliz. Pero si está al lado mío, ¿qué hacemos? Vemos una peli también, pero ahora no me lo dosifiques”.