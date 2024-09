Jimena Barón vivió un imprevisto cuando fue a visitar la tumba de su padre

En una reciente y sincera publicación en sus historias de Instagram, Jimena Barón reveló una anécdota profundamente íntima y conmovedora relacionada con su padre, Jorge Augusto Pérez Guevara. Su padre falleció en 2014 a los 54 años debido a una enfermedad pulmonar crónica, conocida como EPOC.

El artista relató cómo se enfrentó a una situación inesperada mientras visitaba el cementerio para hablar con su padre.

Barón había estado atravesando un período de desánimo y, en busca de consuelo, decidió ir a la tumba de Pérez Guevara, un lugar que le proporciona una sensación de conexión «con el más allá».

En su publicación, Jimena expresó: «Bueno, anduve medio desaparecida estos días. Estuve triste chicos; no sé si es astrológico o qué, pero desde el viernes hasta hoy, tristeza, llanto, lloré mientras caminaba; no sé qué pasó».

Una búsqueda inesperada y una sorpresa desconcertante

Al llegar al cementerio para tener una conversación con su padre, Barón se encontró con una sorpresa desconcertante. «No estaba mi papá en el cementerio; no puede ser, digo yo. Volví a subir porque está abajo en unos ‘cuadrados’; no está mi papá. Le escribí a Sofi, su ex mujer, lo mejor que me ha dejado mi padre, y le cuento», relató con una mezcla de incredulidad y confusión.

La situación se complicó aún más cuando descubrió que Sofi, quien tenía documentos sobre la ubicación de la tumba, también había perdido los papeles necesarios para identificar el lugar exacto.

Este imprevisto llevó a Jimena a improvisar una solución. «Entonces dije ‘bueno, voy a intuir y sentir cuál es mi papá’. Hay una que yo pensaba que era ahí y no había chapa, no sé, yo voy a hablar con quien sea que esté acá, con todo respeto».

Barón decidió dejar una pequeña ofrenda de flores en uno de los «cuadrados» sin identificación, eligiendo un sitio que ella sentía como el correcto.

Un toque de humor en medio de la adversidad y una actitud positiva

A pesar de la situación desafortunada, Jimena Barón mostró su capacidad para encontrar un toque de humor en medio del dolor. «No le compro ramos a mi papá porque no se lo merece para nada, pero agarré las flores que ya estaban por tirar y le armé una banderita de Boca con las flores», comentó

Aunque la búsqueda de la ubicación exacta de su padre aún no terminó y la historia no tiene un cierre definitivo, Jimena concluyó con una actitud positiva: «La semana que viene tengo que ir a averiguar dónde está mi padre. Los papeles desparecieron, su cuadrado y nombre también, así que tendré que ir a las oficinas y averiguar. Estoy mejor ahora, nos reímos, los quiero», le dijo a sus seguidores.