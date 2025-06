Jimena Barón sorprendió con una foto y una carta que le dedicó a su bebé por nacer

A días de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón volvió a conectar con su audiencia de una manera profunda y conmovedora. La actriz y cantante sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una imagen completamente desnuda, acompañada por una emotiva carta dedicada a su hijo por nacer. La foto generó una fuerte repercusión en redes sociales por su belleza, sensibilidad y naturalidad.

En la postal, Barón se muestra sin ropa, tapando sus partes íntimas con las manos y con la ayuda de unas plantas que la rodean, en un entorno de estética naturalista que transmite calma y conexión con su propio cuerpo. La imagen, de una fuerza simbólica notable, expone su panza en las últimas semanas de embarazo, en un gesto que celebra la maternidad desde el arte y la vulnerabilidad.

Más allá del impacto visual, lo que más conmovió fue el texto que acompañó la publicación: una carta abierta para su hijo, escrita en un tono íntimo y poético. La artista explicó que la fecha de parto ya se encuentra en su cuenta regresiva, y usó sus palabras para expresar todo lo que ha vivido en este período tan especial.

La carta que emocionó a las redes

«Hijo: Hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto pero tanto adentro de mí», comenzó escribiendo Barón, marcando un paralelo con su primer embarazo.

El posteo de Jimena Barón. Instagram

En sus palabras, la cantante expone la intensidad de su experiencia y lo transformador que ha sido este segundo embarazo para ella. “Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad. Que ya te conozco hijo, aunque todavía no pueda verte”.

La carta también revela sus temores ante la inminente llegada del bebé, sin perder el enfoque en el amor que la rodea. «Sí, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte», confiesa, en una de las partes más emotivas del mensaje.

Una despedida a la panza, un recibimiento al amor

La publicación concluye con palabras que resumen el torbellino emocional que atraviesa en este momento único: «El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos». Con esta frase, Barón deja en claro que está lista para abrirle las puertas al nuevo integrante de la familia, con una entrega absoluta.

«Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto. Mamá», finaliza la carta, que rápidamente cosechó miles de reacciones, comentarios y muestras de cariño de sus fans y colegas.

En el cierre del posteo, también explicó por qué eligió acompañar su carta con una canción en particular: «Esta canción por alguna razón se volvió la nuestra en la panza», dijo en referencia a la versión piano de “Chandelier” de Sia, una elección que potencia aún más la carga emocional del momento. Así, Jimena Barón demuestra una vez más su capacidad para conmover desde la honestidad, el arte y el amor. (Con información de Exitoína)