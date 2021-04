Jimena Barón se separó del Tucu López: “Me va a seguir yendo como el or…”

La cantante argentina reapareció tras casi nueve meses de ausencia en las redes. Explicó los motivos de su alejamiento y reveló su soltería.

Jimena Barón reapareció en redes sociales tras casi nueve meses de ausencia. La cantante argentina estrenó ayer una nueva canción, llamada “Flor de involución” y que muchos asociaron a su último intento fallido de reconciliación con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo. El año pasado volvieron a convivir, por la cuarentena, pero no funcionó.

Para acompañar el lanzamiento de su nuevo tema, Barón realizó un vivo de Instagram en el que habló de los motivos que la llevaron a distanciarse tanto del público como del foco mediático.

“Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen… básicamente que no haya gente opinando sobre mí. Y me fui. Pero pensé que era algo más breve. En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios y con mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”, relató la también actriz.

Barón contó que en un momento, como estaba sin trabajar por la pandemia, en los medios solo se hablaba de su vida privada que también era lo que ella tenía para compartir en las redes, y comenzó a afectarla el tipo de comentarios que se hacían. Pasó por angustia y ansiedad.

Sobre esta especie de retiro parcial, dijo: “Me hizo muy bien y le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz. Pero de repente estuve medio rota. Y tuve que enderazarme y emparcharme”.

En el medio de su relato, Barón sorprendió al revelar que ya no está en pareja con el locutor y presentador televisivo Tucu López, con quien durante estos meses mantuvo una relación de bajo perfil. “Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem y está todo bien”, comentó y aseguró: “No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor. Hice esta canción, me va como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto”.

Quedará por ver cómo será el reencuentro de Jimena y el Tucu, ya que ambos coincidirán en La Academia 2021, el nuevo programa de talentos de Marcelo Tinelli. Ella será jurado y él, participante.