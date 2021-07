Jimena Barón se sumó a los festejos de la histórica Copa América que consiguió este sábado la Selección Argentina ante Brasil y aprovechó la oportunidad para compartir una de sus producciones con sus fanáticos, junto con un cambio de look.

La artista posó con una ajustada camiseta de la Selección con el “10″ de Lionel Messi en la espalda y un jean XL tras su paso por la peluquería. En el epígrafe se limitó a poner un emoji de un corazón y de Argentina, y se sumó así a los festejos de todo el país por la Copa América conseguida por la Selección.

Jimena Barón se puso la “10” y posó con un top para festejar el título de la Selección(Instagram)

Jimena siempre luce espléndida y si bien estuvo un poco alejada de las redes durante algunos meses, ahora volvió con todo. En su rol como jurada de “La Academia” retomó la actividad intensa en las redes y por supuesto sus seguidores le piden siempre más y más.

Pocos días atrás, “La cobra” mostró cuáles son sus tratamientos estéticos preferidos. “Los masajes de piernas anticelu , hinchazón y los ex, son mis preferidos”, escribió ante la pregunta de sus fanáticos.

Jimena Barón mostró cuáles son sus tratamientos estéticos preferidosInstagram | Instagram

El modelo que está cada vez más cerca de Jimena

Jimena Barón sorprendió al publicar fotos en sus historias de Instagram muy cerca de Fernando Goncalves Lema, quien además trabaja para una marca de ropa interior.

Lo que sucede es que la artista grabó junto a él su nuevo videoclip “Ya no te extraño”. Sobre el nuevo trabajo de la cantante de “La Cobra”, reveló: “En un principio no iba haber beso en el video y después se cambió. Me parece que salió bárbaro. No lo habíamos ensayado”.

En diálogo con “Esto no es Hollywood” (Mucha Radio), el modelo de Buenos Aires describió: “Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. El video fue como una toma continúa, así que el beso lo hicimos un millón de veces. Tuvimos mucha química”.