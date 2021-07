Jimena Barón publicó una imagen y recibió todo tipo de comentarios por su “extrema delgadez”

Una vez más el nombre de Jimena Barón revolucionó las redes a raíz de una publicación en su cuenta de Instagram que generó polémica entre sus seguidores.

La cantante y jurado de “La Academia” (El Trece), es muy activa en las redes, le gusta compartir los outfits que luce en los distintos programas, los platos que cocina y su vida cotidiana.

En esta oportunidad decidió postear una osada foto en la que destaca su sensual figura. Sin embargo, varios seguidores se preocuparon por la “extrema delgadez” que muestra la artista en sus postales.

Jimena Barón, críticas por su extrema delgadezInstagram

En la imagen se la ve a Jimena con un top color gris, dejando al descubierto su abdomen plano, y un colaless.

“Imagen no sana lamentablemente”, “A esto le llamarán belleza?”, “Te amo. Pero no, no me parece un buen mensaje”, “Pedí ayuda Jimena”, fueron algunas de las reacciones por parte de sus seguidores.