Jimena Barón posó (totalmente) desnuda y desafió la censura de Instagram

Jimena Barón revolucionó su cuenta de Instagram al compartir una postal desde sus vacaciones en la que se la ve desnuda en su balcón.

Luego de la polémica por el video bailando junto a su hijo Momo, Jimena Barón había desaparecido de las redes, eliminado sus cuentas y no había dado ninguna explicación al respecto.

Sin embargo y con el inicio del 2020, reapareció con una publicación donde dejó un mensaje y una reflexión de año nuevo y desde ese momento, su actividad en redes ha vuelto a ser la misma de siempre.

”Les deseo mucha pero mucha libertad, reglas nuevas, personalizadas, propias, que les quepan perfectas y les luzcan mejor que a nadie”, escribió en su vuelta a Instagram.

Desde ese momento, Jimena Barón compartió una serie de fotos en donde escribió largos textos como epígrafes y compartió distintos momentos de lo que va de su 2020.

”Todo sigue igual: Mi joggin de nueve dólares que jamás dejaré de usar, mi culo cada vez más caro, obvio”, escribió en una de sus fotos donde se la ve posando con un look de entrecasa donde se la ve bastante descansada. ”Viva la vida. Te re amo 2020”, concluyó.

En la siguiente foto se ve a una Jimena sentada en una silla, con un nebulizador y en un mal estado de salud. ”Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande”, escribió.

Pero la última publicación fue la que generó una revolución en sus seguidores. Desde Punta del Este, Jimena Barón subió una foto donde se la ve completamente desnuda. ”Te dejo estos dos cuadritos. Tú elige el más bonito”, puso en su pie de foto.