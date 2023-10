Jimena Barón le hizo una tierna dedicatoria a su hijo Momo y reveló algo impensado

Jimena Barón viajó a Buzios, Brasil, para gozar de unos días de relajación junto a su novio, Matías Palleiro, y su hijo Momo. La modelo pasó el día de la madre en el país amazónico y desde allí le hizo una tierna dedicatoria al pequeño que tuvo con Daniel Osvaldo. «Sos mi persona favorita en el mundo. Ser tu mamá es lo mejor que me pasó en la vida. Te amo con el corazón que me robaste cuando me enteré que estabas en mi panza. Ojalá nunca me lo devuelvas, es tuyo para siempre. ¡El mundo es tuyo!» escribió en sus redes sociales. «¡Nunca dejes de reírte, de disfrutar y de ser vos! Es eso la vida, espero haberte enseñado bien.

¡Que hermoso tenerte, que hermoso viajar juntos, que amigo tengo! No me imaginé esto así» reveló en la publicación que acompañó de un carrusel de fotos con Momo. «Tu belleza me hipnotiza enano mío. Tu bondad me emociona. Te amo y admiro por siempre. Mamá» finalizó el sentido posteo que compartió en su cuenta oficial de Instragam.