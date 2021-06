Jimena Barón enamoró a todos con sus impactantes fotografías

El presente de Jimena Barón es, quizás, uno de los mejores de su carrera, ya que su nueva canción, “Ya no te Extraño”, está batiendo récords de reproducciones en YouTube. Por otro lado, la compositora se luce cada noche en el programa de Marcelo Tinelli, “Showmatch: La Academia”, donde cumple su rol como jurado junto a Pampita, Ángel De Brito y Hernán Piquín. El nuevo reto de Tinelli es buscarle una pareja a la artista y por ello se generan momentos muy divertidos en el reality de El Trece.

Uno de los que le llevó varios candidatos a la intérprete de “La Cobra” fue el abogado Fernando Burlando, aunque todavía no pudo conseguir al adecuado. De Brito se refirió a este tema en su programa, “Los Ángeles de la Mañana”, en donde dejó entrever que la artista no está muy feliz con los pretendientes que le presentan. “Burlando, no sé si va como previa o lleva esos novios extraños para la pobre Jimena Barón”, manifestó el conductor. Asimismo, agregó: “Jimena está odiada con todos esos monstruos que le llevan”.

Jimena es todo un furor en Instagram y la siguen casi 6 millones de personas.

No obstante, Jimena no baja los brazos en el hecho de poder conseguir al hombre ideal y en su Instagram lo demuestra cotidianamente. “Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño”, parafraseó una de las canciones de Sebastián Yatra, en su más reciente posteo, la mamá de Momo. A estas palabras, la actriz las acompañó con impactantes imágenes que hicieron suspirar a sus miles de seguidores de Instagram.