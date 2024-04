Jimena Barón confirmó la convivencia con su novio y habló de sus miedos en esta nueva etapa

Jimena Barón comparte diariamente su rutina con sus seguidores, así como también sus logros y divertidas anécdotas con su familia. De esta forma siempre se encuentra en constante conexión con sus fans y muestra detalles de su día a día. Y ahora, como era de esperar, usó su Instagram con más de 6 millones de seguidores para compartir un momento único y muy especial: luego de cumplir el sueño de la casa propia, inició la convivencia junto a Matías Palleiro, su actual pareja. En una publicación Jimena había hablado semanas atrás de su nueva casa: “Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises”.

Foto Instagram Jimena Barón “Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, cerró, con un emoji de casa y uno de corazón. La sorpresa fue que, en las últimas horas, la cantante, influencer y actriz, compartió una historia de su novio desayunando en la cama y respondió la pregunta de un seguidor que le decía: “Ahora en la casa nueva, ¿van a convivir con Matías?”. Ella acotó: “Hemos dado ese paso. Confirmado”. “¿Que es lo que más te está costando de la convivencia?”, le consultó otra persona y reveló con humor: “La cantidad de comida que consumen estos chabones. Tenemos 2 heladeras, repiten plato, un budín por tarde. No queda otra que ser millonarios tengo miedo”. Y cerró con un consejo: “Busquen coincidencias en un compañero, no diferencias”.