Jimena Barón compartió una fotografía muy audaz y causó miles de suspiros

Jimena Barón es toda una celebridad en las redes sociales y cada una de sus publicaciones genera mucha repercusión. La cantante brilla de lunes a viernes como jurado en el programa de Marcelo Tinelli, “Showmatch: La Academia”, junto a Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín. La carrera de la artista está en un claro ascenso y eso se ve reflejado en las diferentes plataformas musicales. El nuevo éxito de la compositora, “Ya no te Extraño”, está a punto de superar los 3 millones de visualizaciones en YouTube.

La intérprete de “La Cobra” no deja de sorprender a los fanáticos que la siguen incondicionalmente en Instagram, ya que las postales que sube son impactantes. El pasado domingo, la actriz compartió varias fotografías en donde se la podía apreciar recién levantada de la cama. “Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño”, escribió la modelo junto a las imágenes, al parafrasear una canción del popular cantante colombiano, Sebastián Yatra.

Jimena es muy popular en Instagram, ya que posee más de 5 millones de seguidores.

Barón no le da respiro a sus followers, puesto que hoy subió otra increíble postal, en donde no deja nada a la imaginación. En la instantánea, se la puede observar detrás de unas cortinas con ropa interior color negra. Lo particular de la foto es que fue tomada de forma muy casual y muchos de sus fanáticos se preguntaron quién fue el experto que retrató ese momento.

La cantante estuvo en el foco de las críticas por la fugaz reconciliación con su ex Daniel Osvaldo, que duró solo tres meses.

Las panelistas de “Intrusos” no tuvieron piedad con Barón

Anoche, en la versión nocturna de “Intrusos”, varias de sus panelistas hablaron de la expareja de Daniel Osvaldo y no la dejaron bien parada. Celeste Muriega tuvo unas duras palabras, al referirse a la temática que tocan las canciones de los discos de Jimena. “Jimena Barón le debe la carrera a Daniel Osvaldo porque ella se inspiró en él para escribir el primer y el segundo disco”, indicó la bailarina. Asimismo, Virginia Gallardo agregó: “El tercero también, chicos, Flor de involución, porque vuelve con él y fue muy criticada si viene de hacer unas canciones donde lo defenestra porque es su vivencia. De todas maneras, lo lamento porque es muy tóxico para ella que se siga inspirando en él”.