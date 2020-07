Jimena Barón compartió fotos de su moldeado abdomen, pero algunos fans se preocuparon por su delgadez.

Jimena Barón compartió este lunes dos fotos en su cuenta de Instagram, mostrando su moldeado abdomen, bajando su pantalón de jogging por debajo de la cintura.

Más allá de que la foto cosechó más de 400.000 likes en pocas horas y cientos de elogios, también algunos fans consideraron que la actriz y cantante está demasiado delgada: “Ayyy, no será mucho? me da impresión…“, “A mi hija que la ama, no la ayuda. No es un modelo a seguir. Perdón, pero luchar por las mujeres para mi también es no fomentar esto. Dirán que soy pacata, dirán que no entiendo el nivel de coolness de Jimena (que me parece piola, talentosa y madraza ) pero en esta no la banco“. De todas formas, la mayoría de las reacciones fueron positivas con muchos piropos hacia la artista.