Jey Mammon volvió a la radio y afirmó: “No hablo del pasado”

El conductor y humorista Jey Mammon volvió a encabezar un programa radial en AM 990 Splendid, con una nueva apuesta y dispuesto a evitar el pasado tras la batalla judicial que se generó con Lucas Benvenuto, quien lo había denunciado por presunto abuso sexual.

Desde este lunes 3 de junio, arrancó con su ciclo denominado «Jey 990», en el que habló primero con la actriz y vedette Graciela Alfano.

Al concluir la comunicación con Alfano, el conductor aseguró: «No hablo del pasado y no lo voy a hacer».

Para cerrar la primera emisión de «Jey 990» dialogó al aire con uno de los íconos argentinos como Moria Casan.

«La One» destacó la decisión de Mammón sobre dejar de lado su apellido al presentarse: «Cuando uno cambia el nombre, también cambia el alma».

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Mammón recordó que «extrañaba la radio porque es el encuentro más directo con la gente».

«En los últimos días, taxistas, colectiveros y otras personas me dijeron: `te extraño en la radio`», sostuvo el conductor y agregó: «Extraño esa compañía. Me puso muy feliz saber que del otro lado está esa expectativa».

Tal como ironizó al aire, se encuentra en un desafío frente a la transmisión de la cámara en el estudio: «Lo que me mata de la radio, es que ahora hay camaritas, te tenés que bañar y esas cosas».

«Cuando entré al estudio con los chicos, les contaba que hace 15 años aproximadamente, cuando vivía en un departamento cerca del barrio de Once, me puse a jugar con un recurso que se llamaba streaming, pero todavía no era el formato que hoy conocemos. Me escuchaban 15 personas y transmitía desde una computadora de mi casa», recordó en conversación con NA.

«En esa instancia nacieron los personajes. Me acuerdo que tapaba la camarita cuando los hacía, porque no quería que me vieran cuando me cambiaba, o bien no me personificaba porque la radio es imaginación», reflexionó el humorista antes de su primer programa.

Además, sostuvo que más allá del avance de la tecnología y de otras formas de hacer radio que parecen imponerse, «el juego auditivo le gana al streaming».

«Por ser una generación de cuarta dosis de vacunas no me resisto al streaming porque arranqué jugando con las plataformas», remarcó Mammón.

Respecto a su vuelta a la radio, reveló: «Celebro volver porque, si bien voy a volver a la televisión, este medio tiene algo que la televisión no. No hay nada más lindo que ir arriba de un auto, colectivo o por la calle mientras se escucha radio».

Asimismo, anticipó que volverán algunos de sus personajes como Estelita: «Y si, vuelve! Como no se murió, que yo sepa. Salvo que tenga la buena noticia de que algo le pasó, creo que van a estar acá, tanto ella, como `Topo`, `El payaso` y `el locutor Carlos Langalda` que vendrá a molestar a la pobre locutora».

«El humor, si bien no salva, ni sana, siempre ayuda a sobrellevar cualquier situación incluso las más dolorosas y las más duras. Nuestro país y el mundo tuvo momentos terribles y el humor siempre ayudó a sobrellevar. Tuve mi propia pandemia después de la pandemia que tuvo el mundo y el humor me ayudó a seguir adelante. Es necesario siempre», remarcó Mammon.

Por último, afirmó que el enfoque del programa será «sobrellevar la vida con humor, alegría, música y estar juntos».

«La esencia radica en encontrarnos y acompañarnos», concluyó el humorista.