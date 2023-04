¿Jey Mammón puede volver a La Peña de Morfi?

Eso dejó entrever el denunciado conductor en su entrevista con Jorge Rial .

Jey Mammón fue desplazado de La Peña de Morfi tras conocerse la denuncia por abuso de menores de Lucas Benvenuto y en el primer programa sin él, las palabras de Jésica Cirio, sin nombrarlo, daban a entender que la estadía del conductor en el ciclo estaba terminada. Sin embargo, en diálogo con Argenzuela , Mammón abrió la puerta a la posibilidad de un regreso.

“Escuché que Telefe me eyectó. Fue de mutuo acuerdo que el domingo pasado, el que viene y los que sean necesarios no vaya a La Peña. Primero, porque no estoy de ánimo para hacerla”, inició.

“Tengo un vínculo con Telefe. Tengo un vínculo con el canal. Estoy trabajando ahí y fue de común acuerdo que no esté yendo a La Peña los domingos por el momento. Yo tengo que ver cuando estoy de ánimo para hacerlo y verlo con ellos. No estoy para decir ‘hola, bienvenidos a La Peña’. Nose qué va a suceder. Mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”, sentenció al respecto. ¿Podrá volver?