Jesica Salamanca agradeció la solidaridad con su mamá Ana: “Muchas gracias de corazón”

(Por Ciudad Noticias): La hija de Ana agradeció a quienes colaboraron para que su madre pudiera acceder a un estudio. En su mensaje, contó que ya lo mandaron a hacer y que esperan el resultado para poder comenzar con el tratamiento adecuado.

Jesica Salamanca compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que ayudaron a su mamá, Ana, a quien se refiere como Anita. Con palabras de reconocimiento y esperanza, destacó a quienes colaboraron “de una u otra manera” en este momento.

“Mandamos a hacer el estudio y si Dios quiere vamos a tener el resultado para poder comenzar con el tratamiento adecuado”, expresó Jesica. De esta manera, transmitió la expectativa por contar con el resultado y poder avanzar con la atención de su madre.

Además de agradecer el acompañamiento recibido, pidió que mantengan a Ana presente en sus oraciones. “Recemos por una pronta recuperación de Anita y que salga todo bien”, manifestó.

El mensaje cerró con un agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes y brindaron su ayuda: “Muchas gracias de corazón”.