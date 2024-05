Jesica Cirio: video sensual, fecha de casamiento y a dónde irá de luna de miel

A mediados de marzo y en el día de su cumpleaños, Jésica Cirio (39) fue sorprendida con una propuesta de casamiento de parte de su novio, Elías Piccirillo. Apenas dos meses después, la conductora reveló que la fecha de su boda es en apenas unos días.

Finalmente, se supo que Jésica y Elías darán el “sí” el próximo domingo 26 de mayo, día en el que tendrán un íntimo festejo en el Palacio Duhau.

El primero en confirmar la noticia fue Ángel De Brito a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Jésica Cirio se casa con su novio Elías Piccirillo por civil el domingo 26 de mayo, al mediodía, en una ceremonia para aproximadamente 80 amigos”, escribió el conductor.

Luego, fue la propia Jésica quien se contactó con Teleshow para revelar mayores detalles sobre su boda. “Me lo imaginaba porque veníamos charlando y me parecía super lindo. Vamos a hacer un civil con un festejo bien íntimo. Va a ser algo chiquito, en modo almuerzo, para unos 60 invitados”, explicó la conductora.

Además, reveló que la gran fiesta será más adelante: “La boda la estamos preparando para finales de este año”. Por otro lado, al hablar de la luna de miel, Cirio contó que tienen pensado dónde viajar, pero que aún falta, siendo que el casamiento será a fin de año. “Tenemos muchas ganas de ir a las Cataratas de Iguazú. Ahí nos conocimos y es como cerrar una parte de la historia”, contó.

“Ella lo sabe hace un montón. Está re contenta”, sumó Cirio, contando que Chloe, su hijita de seis años, fue la primera en enterarse de que volverá a contraer matrimonio.

Por último, Jésica habló de sus deseos de volver a ser madre y el pedido de Chloe de un hermanito: “Todos los días me pregunta y yo le digo que ‘sí’, que obviamente se va a dar. Ese es un poco el plan que tenemos para este año. Estoy en edad y, aunque hoy las mujeres ya no tenemos el límite tan cerca, no quiero esperar mil años”.

Sensual video

Mientras tanto, en plenos preparativos para la boda, la rubia modeló el body que tenía planeado estrenar durante el fin de semana.