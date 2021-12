Jésica Cirio habló sobre la posibilidad de tener otro hijo en los Personajes del Año 2021: «A veces lo hablamos con Martín, capaz más adelante»

En medio de la gala donde las figuras se reunieron para ser parte de la histórica portada, la conductora de La Peña de Morfi dialogó con GENTE y se refirió a las charlas que mantiene con su marido, Martín Insaurralde, sobre la posibilidad de darle un hermanito o hermanita a su hija Chloé.

Jésica Cirio fue una de las celebrities que dijo presente en la Gala de los Personajes del Año de GENTE. Celebrada el pasado 9 de diciembre, el evento recibió a las personalidades destacadas del 2021 en todos los ámbitos que, como cada año –y tras una edición pandémica– posaron en la esperada y emblemática portada de la revista que ya es un clásico nacional.

En ese sentido, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) dialogó con este portal y compartió su balance sobre este año. «Es excelente porque toda la familia tiene salud y todos estamos bien. Creo que fue un año muy bueno laboralmente, yo como mucha gente en el medio tratamos de ir por más. Y si bien todos nos vimos perjudicados por la pandemia, hoy vemos un poco de luz y eso es súper positivo. El balance es espectacular, mi hija creciendo hermosa, súper bien con Martín. También orgullosa por él y por todo lo que le pasó este año», consideró.

Consultada por su método para seguir «enamorándose todos los días» de Martín Insaurralde, la presentadora contó: «Somos una pareja tan afectuosa, nos mimamos todo el tiempo, nos súper acompañamos, compartimos un montón de cosas juntos. Disfrutamos mucho de la relación y de las cosas simples, y eso es hermoso«.

Y continuó: «Mismo lo veo hoy en Chloé, que vive eso y ella es eso. Es una nena que todo el tiempo te dice te amo, te quiero, te extraño. A mí, a su madrina, a sus hermanos y a todos, y eso es fruto de todo lo que sembramos como papás, lo que ve en nosotros».

¿Chloé pide hermanito o hermanita? «Pedía, ahora como que ya se olvidó. Se dio cuenta que me parece que no». Acto seguido, admitió que es una cuestión charlada con Martín: «Si, a veces lo hablamos. Pero por ahora no. No es un no rotundo para toda la vida, pero hoy creo que no. Capaz más adelante«.

FUENTE: REVISTA GENTE