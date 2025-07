Jésica Cirio habló de su retiro de los medios y explicó el motivo

Jésica Cirio habló a fondo por primera vez en mucho tiempo sobre la decisión que tomó de bajar su nivel de exposición. Según contó en Desayuno Americano, sus separaciones y la gran exposición la llevaron a tomar esta determinación.

«Fue un año muy difícil para mí a nivel personal, tomé la decisión de no exponerlas por mi salud mental», aseguró Cirio, que rápidamente dijo que no iba a decir nada sobre Elías Piccirilo: «No voy a responder absolutamente nada, los respeto, los amo, desde chiquita estoy en los medios y entiendo».

«Estoy mal, lógicamente no estoy bien, fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida», afirmó Jésica, que a pesar de estar alejada de la exposición continúa trabajando: «Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso, entendeme. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme».

La posibilidad de trabajar en el exterior

«Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy por el momento, no trabajo acá, seguramente, sí trabaje en el exterior», explicó Jésica, que pudo charlarlo en terapia, antes de darse cuenta que eso era lo mejor para su vida.

«Me hace muy mal, esto que viví hizo que quizás el estar expuesta no colabore con mi salud mental. Es la decisión más sana que tomé hasta el momento», agregó y no se animó a decir cuál de las dos separaciones fue más dolorosa: «No sé qué es más duro y que no. Martín es el papá de Chloé y lo respeto como eso, está todo bien».

Sobre su salida de Telefe, Cirio manifestó que fue una decisión en conjunto con el canal: «Salir de La Peña de Morfi fue una decisión que se tomó en conjunto. Si quisiera estar expuesta, puedo estar todo el día, continuamente, pero no es la decisión que tomé ni que me hace bien. Yo trabajo desde los 11 años, lo disfruté, lo amé, pero después de un montón de vivencias, creo que es la decisión más sana para mí y para mi familia. Por el momento sí, me retiro de los medios. Hace un año y medio tomé la decisión y la sostuve, estoy mejor así e insisto, es por mi salud mental y por mi nena».