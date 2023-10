Jesica Cirio dio más detalles del escándalo del ‘yategate’ y aseguró: «Esto es una pesadilla»

Jesica Cirio rompió el silencio el pasado viernes, luego del escándalo del ‘yategate’ que explotó luego de que se dieran a conocer imágenes en las que Martín Insaurralde, su expareja y padre de su pequeña hija Chloe, viajaba en yate junto a la modelo Sofía Clerici. Este mediodía volvió a hablar del tema en su programa ‘La Peña de Morfi’ en un mano a mano con Georgina Barbarossa.

La conductora reveló que lo primero que hizo al enterarse fue mandarle un mensaje completamente decepcionada y conmocionada por la noticia, «se enojó y me bloqueó, no me dio explicaciones”, dijo sobre la insólita reacción de él. Después de eso, su cuerpo se manifestó: “Me descompensé porque para mí fue muy fuerte ver como se derrumbó todo lo construido”.

“Yo estoy destrozada anímicamente. Pero a la vez tengo que estar fuerte porque tengo una nena chiquita” expresó en cuanto a la fuerza de voluntad que está empleando para trasmitirle tranquilidad a su hija y agregó “es muy duro todo lo que estoy viviendo a nivel mediático. Yo trabajo en los medios y esto es una pesadilla”.

En ese sentido, la modelo reveló que lo sucedido afectó a toda la familia: “Yo me llevo bien con sus hijos. Esto fue muy duro para toda la familia. Todos tratamos de contener a Cloe, que es la más chiquita”.

En cuanto a los sentimientos que le genera la traición que vivió a pesar de estar separada del político, reveló: “Me siento una tarada. En noviembre cuando me decían cosas yo no quería creer y ahora tener todo en la cara, es muy fuerte”.

La conductora fue imputada en la causa que los investiga por enriquecimiento ilícito y su principal preocupación, es despegarse de eso, ya que asegura no tener nada que ver: “Haber estado casada no significa que uno sepa absolutamente todo. De esto yo no sabía nada” confesó y finalizó “estoy a disposición de la Justicia y de quién sea para que se esclarezca todo lo más rápido posible”.