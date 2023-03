Jésica Cirio desmintió los rumores de crisis con Insaurralde y dijo estar bien y feliz.

La modelo enfrentó los rumores que sobrevuelan su matrimonio con el político.

Después de una década de relación, y más si se trata de una pareja tan mediática, las desmentidas de crisis pasan a ser moneda corriente. En este caso fue la modelo y conductora Jésica Cirio quien enfrentó los micrófonos para aclarar cómo está su relación con el político Martín Insaurralde.

Los conductores de “Socios del espectáulo”, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, venían detallando sobre una posible crisis entre la conductora y el intendente. Y en comunicación con ellos fue Jésica Cirio quien aclaró todo.

Lo primero que se encargó de asegurar la modelo fue que en su matrimonio está “bien y feliz”, dando por terminados los rumores de los últimos días de una crisis sin retorno.

“No, chicos. No paro, él no para. De hecho, la semana pasada llevamos a Chloe al jardín y nos sacamos una foto todos juntos” añadió Jésica Cirio ante las reiteradas preguntas de los conductores y panelistas. Agregó que a Insaurralde no le gusta tanta “exposición pública” y ella lo respeta.

Una historia de película

Jésica Cirio y Martín Insaurralde se conocieron en el año 2013, luego de una entrevista que le realizó la conductora al por aquel entonces intendente de Lomas de Zamora. La química entre ellos fue inmediata y quien ofició de celestina fue la sobrina de la modelo, reuniéndolos nuevamente en otro evento.

Tras sus primeras salidas juntos todo ocurrió muy rápido, a finales del 2014 dieron el “sí, quiero”, en uno de los casamientos más importantes del año. Recién en 2017 llegaría Chloé, primera hija del matrimonio, y cuarta de Martín. Este 2023 los encuentra a ambos repletos de proyectos laborales y sus tiempos no coinciden demasiado, pero como aseguró la conductora de “La peña de Morfi” su matrimonio marcha de maravillas.

Más allá de algunas campañas publicitarias que sigue realizando a través de sus redes sociales, el presente de Jésica Cirio está dedicado cien por ciento a la televisión, disfrutando su nuevo rol como conductora. Mientras que Martín Insaurralde es el actual jefe de Gabinete, por lo que se entiende que los tiempos del matrimonio estén atravesando algunos desperfectos debido a sus profesiones y atareadas agendas.