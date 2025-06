Javier Milei desmintió los rumores de reconciliación con Fátima Florez

Hace unos días comenzó a comentarse en los medios una aparente reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei. En ese marco, según mostró Laura Ubfal en su cuenta de X, la periodista Maru Leone se contactó con el presidente para consultarle sobre el tema.

Sobre el tema, contestó a los pocos minutos bastante contundente: «Somos solo amigos». Vale recordar que la historia de amor entre el presidente y la reconocida humorista había sido blanqueada en 2023.

Sin embargo, duro apenas un año y la ruptura se debió a motivos expresamente laborales, según confirmaron los involucrados. “Ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, explicó entonces Milei.

Además, su tarea como mandatario también era un factor clave que “imposibilitaba la relación de pareja”. Sobre los rumores, Gustavo Méndez había lanzado la primicia sobre una aparente reconciliación entre ambos.

Según el comunicador, colegas del ámbito económico le confirmaron que la artista incluso “ya durmió en Olivos”. “Me están escribiendo periodistas del mundo de la economía… Es reciente”, sostuvo. Sin embargo, esta versión quedó descartada absolutamente.

Ante esas especulaciones, Yuyito González se había expresado públicamente: «Y no me molesta nada. No solamente no me molesta, después de ‘Oscurita’ (NdeR: Rosmery Maturana, vestuarista que también fue vinculada a Javier Milei) puede venir Fátima Florez, pueden venir 200 más que para mí es como un exorcismo».