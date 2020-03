Ivana Nadal y una serie de ejercicios con reflexión incluida; “Saquen los prejuicios y miedos de lado”

Una de las mujeres más bellas y simpáticas que tiene la argentina, se ha acostumbrado no solo a compartir sus diferentes rutinas de entrenamientos, de cuidado a su piel, pelo, y demás, sino que a todo eso, le ha sumado algo muy lindo y que pocos famosos lo hacen. Que es el de compartir reflexiones que sirven para incentivar a todas aquellas personas que están abandonadas y les cuesta comenzar a quererse más.

Por eso, así como te lo dice Ivana, desde aquí, no sumamos a que te quieras y dejes los prejuicios de lado;

“Dejo por acá algo de lo que hice hoy en casa. Lo principal es que se diviertan con ustedes mismos, que se saquen los prejuicios y miedos de lado. Que se muevan, que conecten con ustedes.

Yo en todo trato de hacer 20/25 repeticiones en algunos ejercicios y entre 10 y 15 en otros, y casi siempre entre 3 y 5 vueltas. Fíjate vos hasta donde das. Si más o menos. De verdad aprovecha para SENTIR LO QUE NECESITAS y olvidarte de LO QUE QUERES, porque ahí activas el ego y no el sentir.

En fin… todo lo q publico es con amor, sin que nadie me pague o me mande a hacerlo. Al que le guste y le sirva, excelente y al que no, mal flash… besos, los amo”, escribió la periodista.