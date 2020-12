Ivana Nadal utilizó sus redes sociales para enviar un peligroso mensaje sobre el contagio del coronavirus y cómo actuar: “Date amor y todo pasa”

Durante la pandemia, Ivana Nadal fue foco de atención de todos debido a los mensajes que compartía en las redes sociales. La morocha habla sobre el amor propio y el gran cambio que tuvo su vida cuando empezó a cambiar hábitos.

Lo cierto es que comenzó a comparar esto y los malos comentarios que le dejan en las redes con situaciones extremas y llegó a decir que una madre que perdió a un hijo debía soltar el dolor, y seguir. Claro que cada pérdida es un proceso único y esto hizo enojar a muchos.

Pero a pesar de las críticas, la morocha sigue afirmando que quienes la insultan están mal. Y ahora volvió a hablar y generó polémica ya que indicó que todo lo que se dice del coronavirus no es cierto, ya que pudo viajar hacia Brasil.

Ivana Nadal emprendió un viaje ya comienza por Brasil e indicó que seguirá por diversas partes del mundo y claro que su plan era realizaron antes, pero por la pandemia lo pospuso hasta ahora. Una vez instalada en el país vecino junto a una amiga y su novio, lanzó un mensaje.

La modelo le habló a sus seguidores e indicó que toda la energía hay que transformarla siendo que ella deseó este viaje y puede llevarlo a cabo. Luego habló del coronavirus: “Es una enfermedad que se está llevando a mucha gente. La muerte es parte de nuestra vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo“, comenzó diciendo.

Pero aclaró que para que eso suceda depende de uno y la energía que se pone para ello. “Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, no logras o te gustaría tener, no te vas a mover de ahí y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y llega el COVID u otra enfermedad”, lanzó.

Claro, que luego recomendó que para tener un sistema inmunológico fuerte se debe prestar atención a uno mismo y tener en cuenta que está faltando, como la valoración. Y cerró su discurso diciendo que ella vivió todo por lo que lanzó: “Date amor, tratate bien y hacé lo mismo con el resto y el COVID no te toca”.