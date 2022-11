Ivana Nadal se fue del país y se instaló en este paradisíaco lugar: sus mejores fotos

Desde hace un tiempo, Ivana Nadal decidió darle un vuelco a su vida, se alejó de la televisión y emprendió el camino de la espiritualidad. Este cambio implicó armar las valijas, mudarse de lugar. En un primer momento, ella tenía pensado instalarse en Estados Unidos, pero la dificultad para conseguir la visa hizo que se decidiera por Costa Rica.

Lejos de la TV se volcó a la espiritualidad.

Estuvo un largo tiempo allí hasta que, nuevamente, Ivana Nadal decidió partir de nuevo a Tulum, México. En medio de todas estas modificaciones, la influencer eliminó sus redes sociales, donde era bastante popular, aunque causó varias polémicas también debido a sus peligrosos consejos que alentaban a volcarse a la espiritualidad para sanarse de distintas enfermedades y afecciones y abandonar la medicina tradicional. Esto le valió varias denuncias en sus perfiles virtuales.

El nuevo departamento de Ivana en México.

Una de las imágenes que compartió en su nueva cuenta.

Finalmente, Ivana Nadal regresó a las redes sociales y se volvió a mostrar muy activa en ellas, como lo hacía tiempo atrás. Lejos de la televisión y el mundo de la publicidad, la modelo tiene varios negocios que le permiten un ingreso para poder subsistir. Algunos de ellos son: una plataforma donde vende sus fotos, podcast de autoayuda en Spotify, suele vender cursos online sobre la misma temática, que son algo caros, y luego se volcó a la moda circular. Es decir, vende sus prendas de vestir, accesorios, zapatos que ya no usa por internet.

Ivana se instaló en Tulum.

Nadal se dedica a la autoayuda.

El cambio de vida de Ivana Nadal implicó algo más profundo como es aceptarse tal cual es. En una de las primeras publicaciones que hizo en su vuelta a las redes sociales habló sobre esto: “En otro momento, no hubiese subido esta foto por mi pancita. Hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento y me lleno de amor. Te recomiendo que hagas alguna actividad física, te va a conectar con tu respiración, con tu presente, con tu cuerpo. Sos un ser espiritual, contenido por un cuerpo. Y ese cuerpo, te va a acompañar toda esta vida”, escribió la expanelista.