Ivana Nadal contó cuál fue el episodio que la motivó a iniciar su vida espiritual

Desde hace un tiempo ya que Ivana Nadal comenzó un camino espiritual. Pese a las críticas que recibió en muchas ocasiones por sus polémicas declaraciones, la modelo siguió defendiendo sus creencias. Este viernes, reveló cuál fue el episodio que la motivó a cambiar radicalmente su manera de entender y de vivir.

En una entrevista que dio para Nosotros A la Mañana, la influencer contó que todo comenzó durante la pandemia. «Todo empezó con la pandemia. Yo me encontré con mucho tiempo para pensar en mi vida, en lo que estaba haciendo y en lo que quería, algo que hasta ese momento no había hecho porque estaba como en piloto automático», aseguró.

Allí mismo confesó que el «click» llegó gracias a un vecino. «Muy loco… me llegó un libro. El hombre de seguridad de mi edificio me lo entregó y sólo decía ‘para Ivana’. Le pregunté quién me lo había dejado y me respondió que un chico pero que no sabía quién era. La verdad es que me lo leí en un día», señaló.

«Con el tiempo me enteré que había sido un vecino, que me había cruzado un par de veces en la pileta del edificio y me vio como muy encerrada en mi mundo. Me dijo que sintió que el libro podía ayudarme y fue real: era de vidas pasadas, de conexiones con las almas que nos cruzamos», detalló.

Con respecto a sus polémicas declaraciones sobre el COVID y su postura antivacunas, Ivana fue contundente. «No me arrepiento de nada de lo que dije o hice. Yo no estoy en contra de la medicina ni mucho menos, pero sí creo que antes de tomar una medicación, hay que analizar qué nos está pasando por dentro», remarcó.