Ivana Nadal comparte frases reflexivas y muestra adelantos hot de su contenido para Playboy

Sin dudas, Ivana Nadal es una influencer consolidada que, a pesar de recibir muchas críticas, logró crear una comunidad grande en sus redes sociales y la mantiene con el paso del tiempo. Y fueron sus comienzos en los programas de televisión, los que la llevaron al estrellato. Desde hace ya varios meses que la infartante morocha decidió empezar de cero y se mudó a las paradisíacas playas de Tulum, en México. De todas maneras, sigue en contacto con Argentina y sus seguidores, a través de las redes sociales, y en su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de tres millones de seguidores, muestra todo, entre lo que se encuentran sus looks más osados. En esta ocasión, Ivana se fotografió con una sensual bikini color lila que no hace más que lograr resaltar su espectacular bronceado en su admirable figura, con el mar y la playa de fondo. Allí, además le preguntó a sus seguidores: «Cuál es tu sueño? Anímate. Rompe patrones. Rompe estructuras. Supera los límites. solo existen en tu mente». Y agregó: «Confiar en vos es la herramienta más poderosa que existe». Por otra parte, y en el mismo tono de sus publicaciones, hace ya un tiempo que Ivana contó en sus redes sociales que la forma que tiene para ganar dinero en México es a través de una plataforma de contenido subido de tono. Se trata de Hot Go, Celebrities Playboy. Y en esta oportunidad, con el estreno de la nueva temporada de la modelo en el sitio, dio un adelanto a través de su Instagram en el cual invita a comprar el contenido. Sin dudas, incendió las redes.