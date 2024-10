Ivana Nadal acaparó todas las miradas y halagos al posar en microbikini

Siempre atenta a las últimas tendencias de la moda, Ivana Nadal no deja de sorprender en las redes sociales. En esta ocasión, la influencer acaparó todas las miradas de sus seguidores de Instagram tras publicar una postal en microbikini desde las paradisíacas playas de Ibiza.

Ivana Nadal en microbikini. Foto Instagram

Para disfrutar de un día de playa, Ivana eligió un traje de baño de dos piezas de alto impacto, confeccionado en una tela degradé en tonos pasteles como el lila y el rosado.

Este conjunto no solo resalta su figura, sino que también establece un nuevo estándar para quienes buscan inspiración en moda de playa.

De esta manera, causó sensación en la aplicación de fotos y decretó que los equipos en colores llamativos son el nuevo capricho del momento, animando a sus seguidores a atreverse con tonalidades vibrantes incluso en la temporada de otoño.

Foto: Instagram Ivana Nadal

Detalles

Los detalles del atuendo son igualmente impresionantes. Se trata de una dupla que incluye un corpiño triangular simple que Ivana llevó puesto al revés, combinándolo con un inferior de la pieza colocado hacia el centro.

Ivana Nadal. Foto: Instagram

Además, la bombacha colaless de moldería taparrabos, de tiro bien alto y con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño, completan un look audaz y moderno que no pasó desapercibido.

Ivana Nadal en microbikini. Foto: Instagram

Estilo

Ivana Nadal también complementó su apuesta de moda con un par de lentes de sol negros, con vidrio superopaco y marco al tono.

Este accesorio no solo añade un toque de sofisticación, sino que también resalta su estilo distintivo y atrevido.

Ivana Nadal. Foto: Instagram

El pelo lo llevó suelto, con raya al medio y mojado post chapuzón en el agua, lo que le dio un aire relajado y fresco perfecto para un día en la playa.

Los halagos no se hicieron esperar. Sus seguidores, siempre atentos a sus publicaciones, no dudaron en expresar su admiración y cariño hacia la influencer, destacando no solo su belleza, sino también su estilo.