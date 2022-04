Ivana Icardi se quebró al hablar de su separación de Hugo Sierra: “En el embarazo necesitaba que fuera más comprensivo”

A ocho meses de haberse convertido en madre, Ivana Icardi reapareció en un video donde contó los motivos de su ruptura con Hugo Sierra. La cuñada de Wanda Nara reveló que no se sintió acompañada por el empresario uruguayo durante su embarazo.

A poco de haberse convertido en madre, Ivana Icardi contó cómo atraviesa la separación cono Hugo Sierra mediante su canal de Mtmad, un portal de contenidos de influencers. La joven de 26 años reveló sin tapujos las razones por las cuales su vínculo se deterioró y por qué decidió alejarse del exbasquetbolista.

Según relató la cuñada de Wanda Nara, su relación se desmoronó tras el nacimiento de su hija. “Antes habíamos tenido otras peleas, pero estábamos súper felices esperando a nuestra niña, pero los problemas empezaron los problemas cuando nació Giorgia”, aseguró.

Minutos más tarde, Ivana Icardi confesó que no sintió acompañada por parte de su expareja mientras cursaba el embarazo: “Quizás si hubiera recibido un poco más de apoyo, que le dije a Hugo que necesitaba en esos momentos, quizás hubiese sido de otra manera”. A lo que luego agregó: “Ahora mismo he remontado muchísimo, pero durante esos meses del embarazo necesitaba que fuera más comprensivo conmigo. Yo no me sentía apoyada”.

Fue entonces cuando se quebró y, entre lágrimas, reconoció que ambos tendrían que haber sido “un poco más maduros” para afrontar la situación. Las discusiones se hicieron más frecuentes hasta que un día decidió irse de la casa junto a la pequeña: “Una vez me fui de mi casa con Giorgia y terminé en un hotel porque no aguantaba más”.

Cabe recordar que Ivana Icardi conoció a Hugo Sierra en el reality español “Supervivientes”, donde los concursantes deben convivir en una región abandonada y bajo condiciones adversas. A pesar del intento por reconstruir la relación, la santafesina confirmó que existen diferencias innegociables con el padre de Georgia.