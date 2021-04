Isidro se despacho contra la lista de la UCR-PRO: “Pusieron a la Comisión y a Saavedra en boca de todo el distrito”

(Por Ciudad Noticias): En sus últimas horas como presidente de Comisión de Fomento, Raúl Isidro se despachó contra la lista impulsada por el intendente Notararigo y el Delegado Hugo Agosta y que tiene como candidato a la misma, a Sergio González y lo hizo a través de su cuenta de Facebook;

LA IRRESPONSABILIDAD AL PALO

Ahora circula esto…es un caradurismo de no creer!!! Van y hacen un escándalo en la Asamblea, no logran echar a nadie, luego quieren desconocer una irregularidad manifiesta, se “niegan” a una nueva elección y hacen circular el desprestigio hacia Comisión de Fomento con una nota sin firma, intentan intimidar vía Carta Documento ( otra vez la prepo), y de nuevo no les funciona….y ahora van a hacer LO QUE DEBIERON HACER DESDE UN PRINCIPIO.

Cómo Raúl Isidro hablo: sus métodos y pensamientos no denotan ni respeto, ni responsabilidad.

Cómo Presidente de Comisión de Fomento hablo: pusieron a la Comisión y a Saavedra en boca de todo el distrito y no para dejarla bien parada , justamente, y se supone la quieren representar.

Me dejan preocupado, ojalá revisen sus procederes.

Han recibido, con todo esto, una lección de civismo y seriedad de parte de nuestra Comisión, mañana podrán ejercer sus derechos, todos, gracias a nuestra defensa y aplomo.