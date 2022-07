Isidro: “Cuando Batista se pelea con Corvatta, no se pelea, no es así, es un circo”.

(Por Ciudad Noticias): Isidro, reconoció el buen trabajo del sindicato municipal del distrito de Saavedra, sin embargo, fue contundente al afirmar que es un brazo más de Corvatta.

“El sindicato municipal es un sindicato que trabaja muy bien pero que en lo político, es un brazo más del corvattismo. Cuando Néstor Batista se pelea con Corvatta, no se pelea, no es así, todo como para seguir el circo y mostrarse imparciales, pero la realidad que, es un brazo más de…, no el peronismo, no me gusta decir el peronismo porque eso no es el peronismo sino que se ha conformado un grupo económico, sobre todo con bases económicas porque están híper ramificados, desde hoteles, carpinterías que trabajan y que fabrican los muebles para esos hoteles, servicios de catering y es toda gente orgánica del partido. Hay ONG, fundaciones y todas las herramientas que uno se pueda imaginar, entonces, es un armado económico, de intereses que, con el cartel de peronismo, te hacen quedar muy mal lamentablemente, en el frente operan y absorben recursos.

MENSAJE PARA LOS SAAVEDRENSES:

“Yo creo que los saavedrenses y aquellos peronistas saavedrenses, de una vez por toda tenemos que aprender la lección.

En la última votación del 2021, quedó muy claro que vienen acá a usar a la gente. No se impulsan proyectos, se dejan cosas abandonadas como esa vergüenza que nos comimos tantos años con las casas abandonadas y vino otro intendente, POR NOTARARIGO, y las terminó en menos de lo que canta un gallo, tantos años la gente del parque industrial reclamándole el tendido eléctrico. Nosotros desde comisión de fomento hicimos varias reuniones y nos cansamos de pedir y no quisieron hacerlo.

También algo que se dio, ahora último, cuando vinieron a prometer, se tapó todo y se iba hacer entrar un montón de gente a la cárcel cosa que tampoco ocurrió.

El Centro Educativo Complementario también lo dejaron tirado y vino ésta nueva gestión y lo terminaron. Y así, un montón de vergüenzas más porque son vergüenzas, porque uno trabaja en el partido con fe, con lealtad, con honestidad y todas esas malas jugadas lo único que hacen es producir esto que se está produciendo en el peronismo.

Hoy el peronismo del distrito es de juguete, sentenció Isidro, referente distrital de Principios y Valores.